Lukoil Priolo, Ugl: è preferibile la soluzione della Cassa depositi e prestiti

"Preferiamo la soluzione in cui sia la Cassa depositi e prestiti a garantire per la Lukoil". Questo il commento del Segretario Generale Ugl Chimici Energia Michele Polizzi alla notizia dell'interesse della società americana Crossbridger verso l'acquisto della Lukoil di Priolo. "Non siamo particolarmente fiduciosi - spiega Polizzi - perché è probabile che questo interessamento sia dovuto al fatto che la società acquirente spera di fare un buon affare, per la particolare situazione in cui la Lukoil versa". Quest'ultima, va ricordato, si trova da mesi in gravi difficoltà a causa delle sanzioni contro la Russia e l'embargo sul petrolio. Si rischiano migliaia di posti di lavoro che vanno difesi anche dalla speculazione. Chiediamo con forza che qualsiasi Governo verno venga fuori dalle urne, di intervenire rapidamente per impedire la chiusura della Lukoil e le gravi ripercussioni che deriverebbero per tutto il polo industriale di Priolo".