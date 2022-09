Rinnovato dal Comune di Canicattini Bagni il protocollo per i corsi statali d’istruzione per adulti

È stato rinnovato dal Comune di Canicattini Bagni il protocollo d’intesa con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) del Ministero dell’Istruzione, l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “G. Verga” della città e con le tre strutture SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) Obioma, Casa Aylan e La Pineta, che ospitano minori e adulti migranti, per l’avvio dei corsi statali d’istruzione per il nuovo anno scolastico 2022-2023.

Presenti all’incontro che ha fatto seguito al rinnovo dell’atto di collaborazione il Vice Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Marilena Miceli, la Dirigente provinciale del CPIA Prof.ssa Stefania Stancanelli, la Dirigente dell’I.C. “G. Verga” Prof.ssa Stefania Bellofiore e i responsabili dell’impresa sociale Passwork per Obioma e Casa Aylan, Sebastiano Scaglione e Andrea Baffo, e Ada Nobile per l’Associazione La Pineta-Arci.

Anche per quest’anno scolastico, pertanto, così come per gli anni precedenti, il CPIA effettuerà a Canicattini Bagni corsi di lingua italiana per stranieri e offrirà l’opportunità a tutti i cittadini e agli ospiti migranti delle tre strutture SAI di conseguire il diploma di licenza media e il biennio della scuola superiore.

Le lezioni si terranno nei locali del plesso Mazzini messe a disposizione dal Comune attraverso l’Istituto Comprensivo “G. Verga” in via Silvio Pellico, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19, ed è necessaria l’iscrizione che può essere fatta anche online sul sito www.cpiasiracusa.edu.it mentre maggiori informazioni si potranno chiedere chiamando i numeri telefonici 392.6238296 oppure 0931496900.