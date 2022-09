Buccheri fuori dall'Unione dei comuni, Auteri: sindaco coraggioso, ente fallimentare

"Alessandro Caiazzo è un sindaco coraggioso. Bene ha fatto il Comune di Buccheri a uscire dall’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, che come continuo a ripetere da tempo non ha alcun motivo di esistere così com’è concepito". Lo afferma l'imprenditore culturale Carlo Auteri. "Già le dimissioni di Caiazzo da presidente di quel carrozzone - continua - avevano confermato la veridicità delle mie parole quando contestavo quegli autobus turistici vecchi e spacciati come nuovi. Allora, però, venni tacciato di volere il male di questo ente. La scelta del sindaco Caiazzo di dimettersi prima e di fuoriuscire poi è importante. Usando parole simili rispetto a quelle utilizzate da me in passato: “un Ente purtroppo poco dinamico e che, di fatto, gestisce oramai pochi servizi”. E ancora: “Adesso ci proiettiamo al futuro con ottimismo e rinnovato spirito, consapevoli del fatto che stare in un gruppo e costruire nuove aggregazioni, più snelle, meno ingessate, più funzionali, più simili alla nostra storia ed alle nostre esigenze, sia sicuramente la strada migliore e sia la scelta giusta per il Comune di Buccheri e per le sue peculiarità”. Parole che condivido. L’Unione dei Comuni così com’è è un fallimento e occorre snellirla e rilanciarla in vista della sfida con i fondi del Pnrr. O azzerare tutto per ricominciare"