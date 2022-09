Modica, il giro di Sicilia in sei giorni: parte lunedì l'avventura di sei ciclisti

Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Rosario Iemmolo, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta. Sono i sei ciclisti che, lunedì 26 settembre, partiranno per attraversare l’Isola, in sei giorni, passando per le località più importanti della Sicilia. I ragazzi stanno completando gli ultimi preparativi per poter così partire lunedì mattina alle ore 7.30 dal distributore Agip di via Risorgimento a Modica. Hanno pianificato tutto anche grazie al supporto che diverse aziende modicane hanno voluto fornire al gruppo. “È tutto pronto per la nostra avventura – sottolineano i sei ciclisti modicani – Ci siamo allenati per portare a compimento questa nostra bella esperienza che è stata resa possibile anche dal grande supporto dei nostri sponsor. Attraverseremo le località più belle della nostra Isola e lo faremo di certo con tanto divertimento e spensieratezza”.

L’appuntamento è, quindi, per lunedì 26 settembre alle ore 7.30, presso l’Agip di via Risorgimento.