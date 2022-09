Modica, cade con lo scooter nei pressi del ponte Guerrieri: grave una 15enne

Una ragazza modicana di 15 anni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Garibaldi di Catania in seguito ad un incidente verificatosi questo pomeriggio a Modica, sulla statale 115, nei pressi del ponte Guerrieri. La ragazza, stando ai primi accertamenti effettuati dalla Polizia locale di Modica avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore Aprilia dopo aver toccato il cordolo in cemento che delimita la carreggiata. La quindicenne è caduta sull'asfalto riportando gravi traumi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e i sanitari hanno deciso di fare intervenire l'elisoccorso. Per la ragazza la prognosi è riservata.