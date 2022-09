Le sedute della Commissione Elettorale Circondariale di Palermo per l'ammissione al voto dei cittadini non inclusi, per vari motivi, nelle normali revisioni, si svolgeranno domani alle 12 e alle 21. Lo rende noto il Comune di Palermo. Le domande si dovranno consegnare personalmente, all'Ufficio Elettorato del Comune sino alle 19 di domani.