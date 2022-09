Lite in un camping di Cinisi finisce in sparatoria: due persone ferite

È di due feriti gravi il bilancio di una sparatoria in cui sono stati coinvolti un uomo di 64 anni, il figlio di 30 anni, e il proprietario di un camping a Cinisi, nel Palermitano.

Nel tardo pomeriggio il titolare del residence di via Porrazzi, al culmine di una lite, ha improvvisamente aperto il fuoco nei confronti dei due clienti e li ha feriti. Alla base ci sarebbero dei dissidi sul prezzo da pagare per una camera all'interno della struttura. Padre e figlio sono stati ricoverati a Palermo all'ospedale Cervello e al Villa Sofia in condizioni serie. Il titolare del camping è stato invece condotto in caserma dai carabinieri, che si occupano dell'indagine e nelle prossime ore sarà interrogato dal pm di turno, per ricostruire la dinamica della sparatoria e il motivo per cui ha adoperato l'arma, regolarmente detenuta, nei confronti dei due clienti.