Modica, morto l'imprenditore Antonio Bonomo: fu uno dei primi concessionari di motociclette

Si svolgeranno domani, lunedì 26, alle 15, nella chiesa del Carmine, a Modica, i funerali di Antonio Bonomo, morto sabato mattina. Antonio Bonomo era molto conosciuto in città essendo stato uno dei primi imprenditori ad aprire una concessionaria di motociclette in Viale Medaglie d'Oro. Bonomo, appassionato di auto d'epoca, ha "motorizzato" tre generazioni di modicani, e non solo, dagli Anni Settanta agli Anni Novanta. Nella sua concessionaria era possibile acquistare biciclette e, a metà degli Anni Settanta, anche le auto DAF.