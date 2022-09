Incendi sull'autostrada Palermo - Mazara del Vallo: 5 chilometri di coda

Sono cinque i chilometri di coda lungo la A29 Palermo Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo di Carini, dove sono divampati due grossi incendi.

Le fiamma minacciano l'autostrada, tanto che è stata chiusa per precauzione la carreggiata in direzione di Palermo, e la zona del vicino torrente Ciachea, ma si stanno estendendo fino a Capaci.

Una situazione preoccupante tanto da indurre il sindaco di Capaci Pietro Puccio a lanciare l'allarme su Facebook invitando i residenti della zona di villaggio Leone e via Lipari ad evacuare per precauzione le case.