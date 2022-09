San Vito Lo Capo, al Cous Cous Fest vince lo chef italiano Ferracuti

È l'Italia con Pierpaolo Ferracuti, il marchigiano chef e patron del ristorante stellato "Il Retroscena" di Porto San Giorgio (Fermo) ad aggiudicarsi il Bia cous cous world championship, il Campionato del mondo di cous cous che ha visto confrontarsi a San Vito Lo Capo (Tp) chef di 8 Paesi (Argentina, Brasile, Costa d'Avorio, Francia, Italia, Marocco, Palestina e Tunisia) in occasione della 25\esima edizione del Cous Cous Fest, che si è chiusa oggi.

La sua ricetta dal titolo 'Panzarella mediorientale: cous cous con gambero e gazpacho' ha conquistato il palato della giuria tecnica - presieduta da Paolo Marchi e composta da Enzo Vizzari, Fiammetta Fadda e Chiara Maci - e della giuria popolare, battendo quella preparata dal palestinese Shady Hasbun, un "cous cous che vuole essere un falafel", ricetta che ha vinto il premio Conad "impatto zero e sostenibilità". Pierpaolo Ferracuti è stato premiato sul palco in piazza Santuario dal sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino e da Luciano Pollini, Ad di Bia cous cous, main sponsor del festival.

FOTO ANSA