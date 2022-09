Commercio, nuovo presidente Comunità cinse a Palermo

Wang Xicun è il nuovo presidente dell'associazione cinese d'oltremare di Palermo. L'incarico durerà tre anni e, come da regolamento dell'associazione, non potrà essere rinnovato. I festeggiamenti per il nuovo leader si stanno svolgendo oggi nella struttura turistica "Saracen", a Isola delle Femmine, alle porte di Palermo, dove alla cena di gala stanno partecipato circa 500 cinesi della comunità palermitana e cento ospiti in rappresentanza delle maggiori comunità cinesi in Italia. Presente anche un rappresentante dell'Ambasciata cinese in Italia. L'evento durerà fino a notte e si concluderà con i giochi pirotecnici.

La comunità cinese nella provincia di Palermo, fondata nel 2007, è in forte crescita. Ormai si contano circa 2.500 residenti che, negli anni, hanno aperto 400 attività commerciali. "I cinesi hanno ormai messo radici in tutta la provincia di Palermo dice Marco Mortillaro, portavoce dell'associazione cinesi

