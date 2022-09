Incendio distrugge un appartamento all'ultimo piano a Palermo

Paura a Palermo questo pomeriggio in via Normanni, nel quartiere Zisa, dove per cause da accertare si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Non si segnalano feriti e all'interno dello stabile non vi erano persone al momento dello scoppio del rogo. E' altresì probabile che la palazzina sia attualmente non abitata. L'intero ultimo piano compreso il tetto è andato interamente distrutto, in fumo anche il piano inferiore. Le fiamme si sono propagate all'interno dell'abitazione, sono riuscite ad ardere i materiali del soffitto e a fuoriuscire all'esterno, formando una folta coltre di fumo. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento alle quali ha contribuito la polizia, che ha deciso di chiudere provvisoriamente la strada al transito veicolare per consentire la messa in sicurezza dell'edificio e dell'intera zona limitrofa.