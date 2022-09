È temporaneamente bloccato il traffico lungo la SS113 "Settentrionale Sicula", in entrambe le direzioni, al km 150,200, a Santo Stefano di Camastra, nella città metropolitana di Messina, a causa di un incendio a bordo strada con fumo presente in carreggiata. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.