Regionali, alle ore 19 ha votato il 35%, per le Politiche il 41%: i dati nel Siracusano

L'affluenza alle urne in Sicilia, per le elezioni politiche, alle 19, è pari al 41,9%, in calo rispetto al precedente voto del 2018 (47,06%). Per quanto riguarda le elezioni regionali, invece, l'affluenza alle 19 è del 35,58%, mentre nel 2017 era stata pari al 36.44%.

Ecco nel dettaglio la provincia di Siracusa, sempre dopo i rilevamenti delle ore 19.

Augusta: politiche 43,42%; regionali

Avola: politiche 35,32%; regionali

Buccheri: politiche 38,29%; regionali

Buscemi: politiche 45,87%; regionali

Canicattini Bagni: politiche 47,74%; regionali

Carlentini: politiche 44,21%; regionali

Cassaro: politiche 43,14%; regionali

Ferla: politiche 53,87%; regionali

Floridia: politiche 45,91%; regionali

Francofonte: politiche 44,63%; regionali

Lentini: politiche 39,23%; regionali

Melilli: politiche 49,27%; regionali

Noto: politiche 38,80; regionali

Pachino: politiche 32,44%; regionali

Palazzolo Acreide: politiche 44,38%; regionali

Portopalo di Capo Passero: politiche 41,63%; regionali

Priolo Gargallo: politiche 47,91%; regionali

Rosolini: politiche 38,51%; regionali

Siracusa: politiche 40,71%; regionali

Solarino: politiche 43,68%; regionali

Sortino: politiche 45,37%; regionali