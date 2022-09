Modica, pioggia torrenziale e allagamenti: diramato stato allerta meteo gialla

Pioggia torrenziale e alcuni scantinati allagati nel pomeriggio e fino a sera a Modica. Le condizioni meteo hanno rallentato le operazioni di voto a causa delle precipitazioni che, in alcuni casi, hanno trasformato l'ingresso dei seggi in veri e propri fiumi. Traffico in tilt nel centro cittadino dove si sono registrati alcuni interventi dei vigili del fuoco per garage e scantinati allagati. Il commissario straordinario al Comune, Domenica Ficano, ha attivato il presidio operativo di Protezione Civile al Palazasi (tel. 3313045200). L’invito alla cittadinanza è di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, di non sostare in locali interrati o aree sottomesse durante la segnalata fase critica temporalesca, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, sulle possibili evoluzioni delle condizioni meteo.