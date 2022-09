Il trionfo di Giorgia Meloni: sarà la prima donna premier della Repubblica Italiana

Giorgia Meloni, classe 1977, si appresta a diventare la prima donna premier della storia della Repubblica Italiana. In precedenza solo Nilde Iotti ci andò vicina, quando, nel lontano 1987, ricevette un mandato esplorativo però senza successo. E potrebbe diventare, appunto, anche il primo Presidente del consiglio erede diretto della destra neofascista del Movimento Sociale Italiano portando la Fiamma a Palazzo Chigi. Inoltre sbaraglierebbe il record di An, che nel 1996, raggiunse il 15,7%, il suo massimo storico. Le resterebbe da risolvere il rebus del governo, tenuto conto che non potrà che assecondare le sensibilità del Colle su alcune caselle cruciali, in sintonia con la Nato e l'Europa, come Esteri, Difesa ed Economia.