Elettori in provincia di Ragusa e votanti: a Modica la maggiore affluenza alle urne

Sono stati gli elettori di Modica a fare registrare la percentuale più alta di votanti: è stato raggiunto, infatti, il 52,5% contro il 52,9% del 2017 e il 56,6% del 2012. C'è da dire che parecchi elettori che avevano programmato di andare a votare nel primo pomeriggio sono stati, probabilmente, dissuasi dal nubifragio che, dalle 19 in poi, si è abbattuto su Modica e su altri centri iblei. In seconda posizione come percentuale di votanti, Ragusa (49,6%), al terzo Chiaramonte Gulfi con il 49,2%. Seguono Ispica (48,8%); Scicli (46,6%); Comiso (45,9%); Acate (44,7%); Giarratana (44,1%); Monterosso Almo (43,3%); Vittoria (42,8%); Santa Croce Camerina (42%); Pozzallo (40,4%). Nel trascinamento dell'affluenza verso l'alto hanno certamente contribuito i candidati locali, soprattutto alle Regionali. Il dato complessivo dell'affluenza alle urne in provincia di Ragusa si è attestato al 47,1%, mentre alle ultime Regionali del 2017 era stata del 47,5%. Al netto del maltempo, un trend negativo che conferma la pericolosa disaffezione alla politica.