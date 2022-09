Sortino, colpisce al volto con una sbarra di metallo l'ex moglie: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Sortino hanno arrestato un 55enne per lesioni personali aggravate. Nella notte tra sabato e domenica, l’uomo che non ha accettato la separazione dalla moglie, si è recato presso l’abitazione della donna tentando di entrare con la forza. La donna, impaurita, ha chiamato i Carabinieri che sono subito accorsi e l’hanno trovata ferita al volto perché l’ex marito l’aveva colpita con una sbarra di metallo.

La vittima è stata trasportata in ospedale e giudicata guaribile in 30 giorni, mentre l’uomo è stato arrestato e tradotto ai domiciliari presso l’abitazione di un parente, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.