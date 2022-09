Lucia Azzolina (Impegno civico): bisogna tornare ad una opposizione seria

“Astensionismo ancora troppo alto. Una parte di quegli italiani che sono andati al voto hanno consegnato il paese a una destra che dovrà dimostrare di saper governare uno dei momenti storici più difficili dal dopoguerra ad oggi. Noi abbiamo difeso i diritti dei cittadini e abbiamo parlato di progetti.” Così Lucia Azzolina commenta l’esito del voto del 25 settembre in Italia e anche in provincia di Siracusa. “In questo collegio abbiamo forse lottato ad armi impari – continua – Ci siamo spesi contro ogni populismo e abbiamo parlato esclusivamente di progetti e idee per questo paese. È stata un’esperienza unica che mi ha consentito di ascoltare storie diverse tra loro, ma legate da un’unica speranza – aggiunge -: riscattare il meridione e dare nuove occasioni ai giovani. Ora, a livello politico, si apre il momento della responsabilità per chi andrà al governo e della riflessione per chi ha perso le elezioni – sottolinea – Se la destra dovrà dimostrare di essere capace di far uscire dalla crisi l’Italia senza farla uscire dall’Europa, il centrosinistra dovrà ricostruire la capacità di essere opposizione seria e di contenuti. Solo così si eviteranno derive inaccettabili e anacronistiche. Io ringrazio quanti mi hanno sostenuto con il loro voto – conclude Lucia Azzolina -, sono stati tanti e mi hanno dimostrato tutto il loro sostegno giorno dopo giorno. Il vero senso della politica è il confronto e non mi sono mai tirata indietro.”