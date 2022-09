Politiche in Sicilia, il Centro destra sbanca: Luca Cannata incassa il 39%

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito. in Sicilia, ma il trionfo è del Centro destra , spinto dallo tsunami Meloni. Passo falso invece per il centrosinistra con la variabile Cateno De Luca. Così l'esito dellePolitiche nell'Isola. Il Centrodestra si attesta sul 35,10%: davanti Fratelli d’Italia con il 18,43%, quindi Forza Italia 10,73% e Lega 5,08%. Il Movimento 5 Stelle da solo è al 27,07% spinto dal leader Giuseppe Conte che al Sud ha sbaragliato facendo fruttare gli ultimi giorni di campagna elettorale che lo hanno visto protagonista nel Meridione. Il Centrosinistra è al 16,31%, col Pd al 12,07% mentre con numeri largamente inferiori sono Alleanza Verdi/Sinistra 2,02% e +Europa 1,58%. Cateno De Luca è al 13% con la possibilità concreta di portarsi a casa due collegi uninominali nella sua roccaforte Messina. Il Terzo polo di Calenda e Renzi va al 4,53%.

Collegi uninominali al Senato sono 6, il centrodestra è già certo di quattro successi: Nello Musumeci (37%) a Catania, Salvatore Sallemi (36%) a Siracusa, Stefania Craxi (37%) a Gela, Raoul Russo (39%) a Marsala. A Palermo in vantaggio la pentastellata Dolores Bevilacqua (34%) che precede Mario Barbuto del Centrodestra (31%). Ancora in bilico il seggio di Messina dove sono in volata Dafne Musolino di Cateno De Luca e Ella Bucalo del Centrodestra

Alla Camera nei 12 collegi uninominali a fare la parte del leone è ovviamente il Centrodestra con 9 successi certi: Valeria Sudano vince a Catania (35,86%), ad Acireale successo di Francesco Ciancitto (40,25%), a Siracusa l'exploit di Giovanni Luca Cannata (39%), Ragusa è di Antonino Minardo (41.17%), a Barcellona fa festa Tommaso Calderone (34,6%). La compagna di Silvio Berluscono, Marta Fascina, come da previsioni si prende il collegio di Marsala (36%), Calogero Pisano trionfa ad Agrigento (35%), mentre Michela Brambilla si prende Gela (36%) e Saverio Romano a Bagheria (38,71%). A Messina prevale Francesco Gallo (32,04%) del movimento di Cateno De Luca, a Palermo/Sette Cannoli vince il M5S con Davide Aiello (35,81%). Palermo/Quartiere 20 tra Maria Carolina Varchi (35%) e Leonardo Penna (33%).