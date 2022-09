Esulta Marine Le Pen: "In Italia vittoria storica"

"La Francia sarà "attenta" al "rispetto" dei diritti umani e dell'aborto in Italia dopo la vittoria del partito post-fascista di Giorgia Meloni alle elezioni legislative": così il primo ministro francese Elisabeth Borne.

"Ovviamente saremo attenti, e con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, a garantire che questi valori sui diritti umani, sul rispetto reciproco, in particolare sul rispetto del diritto all'aborto, siano rispettati da tutti", ha dichiarato a Bfm Tv.

"Il popolo italiano ha deciso di riprendere in mano il proprio destino, eleggendo un governo patriottico e sovranista - ha scritto in un tweet la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen -.Bravi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per aver resistito alle minacce di una Unione europea anti-democratica e arrogante, ottendendo questa grande vittoria".

"Congratulazioni, vittoria meritata".; così il premier ungherese, Viktor Orbán, saluta la vittoria della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in un post su Facebook accompagnato da una foto dei due politici insieme.

"In tempi di incertezza, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe. Danno risposte semplici e a breve termine a problemi molto complessi. La loro risposta è sempre la stessa: chiudiamoci e torniamo al passato": ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Juan Manuel Albares, nel corso di una conferenza stampa in Spagna, soffermandosi sul voto italiano. Albares ha aggiunto che "rispetta il risultato legittimo in Italia" sebbene in Spagna, dove si vota il prossimo anno, "veda una situazione molto differente".