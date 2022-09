Il modicano Nino Minardo confermato deputato nel collegio uninominale di Ragusa

"Desidero ringraziare gli oltre 73.000 elettori che, votando per il centrodestra, mi hanno premiato con un ampio margine di vantaggio rispetto agli altri candidati. Nel collegio uninominale di Ragusa il risultato della Lega è uno dei più confortanti al Sud, ancor più a Modica, la mia citta'. Da parte mia assicuro la continuità dell'impegno politico e parlamentare come deputato del centrodestra e come garante degli interessi di tutti i cittadini del mio territorio. Ora è il tempo della responsabilità e della coesione, è il momento di offrire una prospettiva di autentico cambiamento con il nuovo governo nazionale". Lo dichiara l'onorevole Nino Minardo, segretario regionale di Lega Sicilia-Prima l'Italia.