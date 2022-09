Palermo, la Polizia recupera soldi e documenti rubati a due turisti

La Polizia ha risolto, con il lieto fine, due storie che hanno permesso a due turisti di rientrare in possesso di alcuni beni sottrattigli durante il loro soggiorno a Palermo. Il primo episodio risale allo scorso mese di giugno, quando un turista belga, al Commissariato di Mondello ha denunciato il furto, avvenuto in un locale cittadino, di un iPhone 10x, nonché della carta di credito e del documento di identità. Il secondo episodio ha visto, invece, coinvolta una turista pugliese a cui lo scorso luglio, nella riserva di Capo Gallo, hanno sottratto lo zaino contenente documenti d'identità, carte di credito/debito ed uno smartphone. Un giovane, alla luce di quanto emerso, è stato indagato in stato di libertà poiché ritenuto l'autore dei reati di ricettazione, sostituzione di persona, molestia o disturbo delle persone e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.