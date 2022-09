Temporale a Palermo, allagamenti e disagi alla circolazione: traffico in tilt

Un'altra giornata all'insegna del maltempo a Palermo, dove in mattinata si è scatenato un violento temporale che, come di consueto, ha provocato disagi alla circolazione e traffico in tilt. A causa dei tombini ostruiti da foglie e spazzatura e della violenza dell'acquazzone, in molte strade del capoluogo siciliano si sono creati fiumi d'acqua e gli allagamenti si segnalano a decine. In particolare, via Ugo La Malfa è completamente allagata e le macchine sono costrette a procedere a rilento. Ingorghi in viale Regione Siciliana, in particolare nelle parallele, fiumi d'acqua in via Cappuccini e in zona Partanna-Mondello. Traffico impazzito sugli svincoli di via Belgio e viale Lazio con lunghe code. Disagi diffusi su tutta la città e acuiti inoltre dall'ora di punta dell'entrata degli studenti nelle scuole sotto la pioggia battente. Superati i 30 millimetri di pioggia sull'area cittadina, allerta gialla della Protezione Civile per tutta la giornata di oggi.