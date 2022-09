All'Asp di Enna servizio di Medicina Nucleare affidato a Valeria Trono

Valeria Trono, specialista in Medicina Nucleare, ha sottoscritto il contratto per l'immissione in servizio presso l'ASP di Enna. Al momento della sottoscrizione, erano presenti il dg Francesco Iudica e Davide Di Franco, responsabile della UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) di Medicina Nucleare, servizio situato presso l'Ospedale Umberto I di Enna. "Sono sicuro - ha detto Iudica - che il Servizio di Medicina Nucleare della nostra Azienda assumerà, con l'ingresso della dottoressa Trono, un ruolo ancora più rilevante sia in termini quantitativi che qualitativi". Per Di Franco: "L'obiettivo a breve tempo sarà l'inizio di nuove tipologie di valutazioni scintigrafiche in ambito neurologico, attraverso l'esecuzione di SPET cerebrali per le demenze e scintigrafie con DATSCAN per il morbo di Parkinson. Nello stesso tempo, avvieremo la marcatura dei leucociti in vitro per la valutazione delle infezioni artoprotesi e infezioni occulte. L'acquisizione futura del tomografo PET

permetterà la diagnosi e la valutazione dell'efficacia della terapia in corso principalmente per i pazienti oncologici. Sarà incrementato, inoltre, il numero delle miocardioscintigrafie in collaborazione con la Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell'Umberto I".