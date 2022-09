Elezioni regionali, Stefania Craxi: felice per la mia rielezione, grazie ai siciliani

“Sono pienamente soddisfatta per la mia rielezione in Senato, orgogliosa di rappresentare i cittadini del collegio uninominale di Agrigento-Caltanissetta-Gela, che mi hanno concesso la loro fiducia e che ringrazio per le tante, importanti occasioni di confronto di queste ultime settimane. Ѐ stata una campagna elettorale intensa, segnata dalla consapevolezza di dover lavorare duramente per offrire risposte alle istanze di una terra magnifica, ricca di contraddizioni, che deve puntare sulla promozione delle sue tante eccellenze, su nuovi impulsi alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, sulla trasformazione in un vero e proprio hub energetico, sfruttando la posizione geografica che la pone al centro del Mediterraneo. Sono gli obiettivi sui quali intendo concentrarmi per restituire al territorio quella capacità attrattiva in termini di investimenti che possa incidere positivamente sul rilancio del tessuto sociale e sullo sviluppo del sistema economico-produttivo”. Lo dichiara Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama.