Modica, divieto uso acqua comunale a scopo potabile

Il Comune di Modica dispone il divieto di uso a scopo potabile, se non previa ebollizione dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale nei quartieri di Modica Alta, Modica Bassa, la Frazione di Frigintini e zone limitrofe, a causa d’infiltrazioni di acqua superficiale nelle sorgenti Cafeo e S. Pancrazio e nei pozzi Abbate e Catarri della Frazione di Frigintini e ciò a tutela della salute pubblica.

Il divieto nelle more che siano ripristinate le condizioni necessarie a garantire la regolare erogazione di acqua potabile e fino a emissione di ordinanza di revoca.

E’ quanto disposto dal Commissario Straordinario, Domenica Ficano, con ordinanza del 26 settembre 2022, motivata dal fatto che in atto l’acqua nelle sorgenti si presenta torbida, per cui le opere di clorazione non sono sufficienti a garantire la regolare potabilizzazione delle acque immesse nella rete idrica comunale.