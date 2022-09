Dieta mediterranea e prevenzione tumori, specialisti a convegno a Scicli

Dieta mediterranea e indagini diagnostiche per prevenire i tumori e le malattie degenerative, la Sicilia si candida come terra della salute e della prevenzione. La gastroenterologia italiana ed europea sarà a Convegno a Scicli, dal 29 settembre al primo ottobre, grazie alla presenza di alcuni tra i più importanti gastroenterologi italiani ed europei, per affrontare i temi della prevenzione del tumore gastrico, al colon e pancreatico e delle malattie degenerative. I lavori del corso saranno diretti dal dottor Renato Cannizzaro, luminare di origine sciclitana, Direttore di Gastroenterologia oncologica e sperimentale presso il Cro, il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, e inizieranno alle 18:00 del 29 settembre nel Cinema Italia, per concludersi alle 13:30 del primo ottobre. Il primo ottobre alle 10.30 Livia Azzariti (nella foto), giornalista Rai e divulgatrice, presenterà la tavola rotonda su “Alimentazione e Patologie dell’Apparato Digerente”.