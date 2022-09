Regionali: Assenza, Dipasquale, Campo all'Ars. Abbate e Monaca al fotofinish

Risultato al fotofinish per l'ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che, numeri alla mano, conquista il quarto seggio in provincia di Ragusa, andando a fare compagnia, all'Ars, ai colleghi iblei Giorgio Assenza (Fratelli d'Italia), Nello Dipasquale (PD) e Stefania Campo (M5S). A contendere il posto ad Abbate, fino all'ultima scheda scrutinata, Paolo Monaca, della lista di Cateno De Luca. I numeri, per Abbate, parlano chiaro: oltre 12.000 voti in provincia, più di 10.000 a Modica, un record per le consultazioni elettorali. Abbate è stato anche il candidato più votato in provincia. La Nuova DC ha raggiunto in provincia di Ragusa l'11,934% contro l'11,504% della lista De Luca. Ci sarebbe un vantaggio di quasi mille voti di Abbate su Monaca. I numeri, tuttavia, potrebbero scontrarsi con i cavilli della legge regionale sul quoziente pieno a livello elettorale. Ma si tratta di una ipotesi che, se si concretizzasse a danno di Abbate e a favore di Monaca, sarebbe superata dall'assegnazione del quinto seggio con i maggiori resti. Scatterebbe, dunque, un quinto seggio che andrebbe ad Abbate. La provincia di Ragusa avrebbe 5 deputati in quanto verrebbe eletto anche Monaca.

Non va, invece, a Palermo per la quinta volta, Orazio Ragusa, candidato nella lista Lega- prima l'Italia.

NELLA FOTO, il quartier generale di Ignazio Abbate.