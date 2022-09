Spari in una scuola in Russia, 11 bambini tra i 17 morti

Almeno 17 persone uccise e 24 ferite. E' il bilancio di una strage compiuta in una scuola in Russia. E tra coloro che hanno perso la vita ci sono anche 11 bambini. È questo il pesantissimo bilancio della tremenda strage compiuta in una scuola di Izhevsk, nel centro della Russia, da un uomo armato che ha fatto irruzione nell'istituto sparando ad alunni e insegnanti. Un uomo che - secondo gli inquirenti - indossava un passamontagna e una maglietta nera su cui era disegnata una svastica, e che in passato era stato studente proprio su quei banchi tra i quali ha seminato morte e terrore. Gli investigatori hanno riferito che l'aggressore si è suicidato dopo la strage e il Cremlino ha sostenuto che l'uomo "molto probabilmente" apparteneva "a un'organizzazione o a un gruppo neonazista".