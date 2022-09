Modica, Ignazio Abbate festeggia la vittoria con la famiglia e centinaia di sostenitori

E' stata una grande festa quella che è andata in scena davanti al comitato elettorale dell'ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate. In corso Umberto, quando mezzanotte era passata da 45 minuti, è arrivata la certezza che il duello tra Abbate della lista Democrazia Cristiana, e Monaca, della lista De Luca, si era concluso a favore dell'ex primo cittadino. Una vittoria sofferta ma che ha messo in evidenza il grande carisma di Ignazio Abbate che è riuscito ad ottenere 10.000 e passa voti solo a Modica e a raccogliere consensi in altre città della provincia di Ragusa dove la concorrenza è stata davvero forte. Per Abbate inizia una nuova avventura e la città si aspetta molto da lui. Così come si aspetta molto il territorio degli Iblei, spesso dimenticato a Palermo.