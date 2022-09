Controllo del Nas in Casa di riposo per anziani: il sindaco la chiude

Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute “Operazione Estate Tranquilla 2022” presso le strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane, quali le case di riposso, ambiti lavorativi ritenuti a maggior livello di rischio anche per possibili inosservanze sul rispetto dell’obbligo delle misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, nel corso di una verifica espletata nel comune di Vittoria (RG) è stata ispezionata dal NAS Carabinieri di Ragusa una casa di riposo per anziani per la quale il Sindaco di Vittoria (RG), ha ordinato la sospensione immediata dell’attività imponendo al legale rappresentante della struttura l’immediato trasferimento in altre strutture e/o il rientro alle famiglie di origine, di tutti gli anziani ivi ospitati. La misura si è resa necessaria poiché la casa di riposo è risultata con carenze strutturali e priva dei requisiti organizzativi e funzionali previsti per l’esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali e gli standard per le strutture private. Al titolare dell’attività struttura socio assistenziale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.000 euro.