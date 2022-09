Luca Cannata (Fdi): deciderò con il partito se andare all'Ars o a Roma

Fratelli d’Italia nel collegio P03 con capolista Luca Cannata raggiunge il 22,45%, che va benissimo atteso il risultato a sorpresa dei 5 stelle.

“Il dato di Avola è particolarmente vistoso – commenta l’ex sindaco di Avola, deputato eletto alla Camera – abbiamo preso alle Politiche oltre il 42% nonostante la pioggia di ieri e siamo riusciti a essere il collegio con la più alta percentuale regionale. I dati ufficiali del ministero dell’interno ci dicono che è il primo in Sicilia”. Soddisfatto, quindi, del consenso raccolto in queste elezioni nonostante lo stress di una doppia chiamata – Regionali e Nazionali dopo avere votato alle comunali dì giugno.

Cannata afferma che deciderà assieme al partito se optare per un posto al Parlamento o all’Ars (dove secondo i dati parziali dovrebbe essere il più votato in provincia) in base a ciò che è utile per il territorio. “Non posso che ringraziare i miei sostenitori– conclude – chiamati più volte nell’ultimo periodo a esprimere una preferenza sul lavoro svolto dalla mia persona e sul futuro per la nostra terra. Grazie infinite a tutti”