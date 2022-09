Regionali, verso riconteggio delle schede nel Siracusano per 'anomalie'

Ci sarebbero delle anomalie sul conteggio delle schede e delle preferenze in provincia di Siracusa. E' quanto avrebbero riscontrato i funzionari degli Enti locali a Palermo, dove si parla di 'anomalie' che hanno bisogno di verifiche. Questo spiega il rallentamento dello scrutinio delle 422 sezioni elettorali in provincia di Siracusa. Ma a quanto pare per il riconteggio delle schede, serve l'autorizzazione della magistratura. Se tutto ciò venisse confermato si tratterebbe di un bel caos. Intanto i seggi assegnati ufficiosamente sarebbero 4 su 5. Enterebbero così all'Ars i primi degli eletti nelle liste di Fratelli d'Italia, M5s, Pd e Forza Italia. Per il quinto ci sarebbero verifiche in corso tra gli altri contendenti. Per chi ha festeggiato in anticipo, non è stata una mossa azzeccata. Bisognerà ancora attendere.