Modica, scontrino sospeso: prodotti per la pulizia destinate a 20 famiglie

Lo scontrino sospeso colpisce ancora. Un vero atto di generosità e di solidarietà di una nota azienda nazionale che opera in città ha reso possibile soddisfare una richiesta pervenuta dai padri Cappuccini di Modica.

E’ stato consegnato nella sede del Convento quanto è stato donato per la pulizia della casa e della persona. Saranno venti le famiglie che beneficeranno di questi prodotti.

Chi opera all’interno di Scontrino sospeso cercherà di capire, nelle settimane a venire, quali saranno le esigenze di quanti si trovano in quella comunità in stato di bisogno cercando di soddisfarne le necessità grazie ai gesti di solidarietà.