Regionali, Guaiana (DC): 4.000 preferenze a Trapani non bastano per essere eletti

“Oltre quattromila preferenze ed essere il più votato nella città di Trapani - avendo contro l'intera armata Tranchida - è una amara soddisfazione. Purtroppo, nonostante l’ottimo risultato personale che mi ha portato primo nella lista della Democrazia Cristiana in tutta la provincia, non potrò rappresentare il nostro territorio all’interno dell’ARS. È stata una corsa importante che ha consolidato il progetto politico portato avanti da me e dai miei amici. Posso solo ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa battaglia politica e assicuro che questo è solo il primo passo”.

Con queste parole, Giuseppe Guaiana, candidato all’ARS per la Democrazia Cristiana, ha commentato l’esito delle votazioni regionali di domenica 25 settembre.

“Auguro buon lavoro agli eletti della provincia di Trapani e ai nuovi deputati regionali della Democrazia Cristiana. Nei prossimi giorni mi confronterò con i vertici del partito per coordinare le azioni da attuare nel territorio trapanese. Il nostro percorso inizia oggi e ci aspettano nuove sfide” conclude Guaiana.