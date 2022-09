Omicidio a Marsala per un debito non onorato: arrestato un 39enne

carabinieri del Nucleo Operativo di Marsala, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del Commissariato di Marsala hanno arrestato un 39enne marsalese con precedenti penali e sorvegliato speciale, in relazione all'omicidio avvenuto ieri mattina a Marsala. Gli agenti arrivati sul posto a seguito di una segnalazione di probabile furto in casa, avevano trovato il cadavere riverso a terra con vistose lesioni al capo prodotte evidentemente da un oggetto contundente. Attraverso un immediato raccordo investigativo tra il personale della Polizia di Stato presente sulla scena del crimine e i militari dell'Arma dei Carabinieri, si diramavano le ricerche di un uomo e una donna visti fuggire da alcuni testimoni dal luogo del delitto.

Grazie alla descrizione, i due venivano rintracciati dai Carabinieri della Sezione Operativa di Marsala e condotti presso la Caserma della locale Compagnia. I successivi accertamenti degli investigatori dell'Arma e della Polizia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, consentivano così di ritrovare, a circa due km dal luogo dell'omicidio, in campagna, i vestiti verosimilmente utilizzati dai due, ancora sporchi di quelle che sembrano tracce ematiche, nonché, nascosto in un vaso nel pianerottolo di casa del soggetto fermato, la presunta arma del delitto, un piede di porco lungo circa 30 centimetri, anch'esso sporco di sangue.

Visti gli elementi raccolti, si è proceduto all'arresto. Alla base del delitto un debito non onorato, che avrebbe indotto il 39enne a colpire ripetutamente la vittima. L'aggressore sarebbe poi stato raggiunto successivamente dalla donna, con la quale avrebbe sottratto del denaro dall'abitazione della vittima.