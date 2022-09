Floridia ha il suo deputato: piazza del Popolo festeggia Carianni - Tiziano Spada

Non c'eravamo sbagliati. Tiziano Spada, 32 anni, era l'outsider nel Pd e così è stato. Tutto questo aveva innervosito Graziano Cutrufo, fratello del più noto Gaetano, per la seconda volta bocciato dall'elettorato siracusano. Parentesi chiusa con Spada che ha già festeggiato la sua elezione a deputato. Cinquecento i voti di distacco dal suo competitor Cutrufo, un po' di più sul sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio. In. questa elezione è prevalso l'acume politico di Marco Carianni, non a caso, figlio d'arte, che ha prima studiato per diventare sindaco di Floridia e poi anche per azzeccare il deputato all'Ars. Questa vittoria infatti è il frutto dell'accoppiata Carianni - Tiziano Spada. Piazza del popolo ieri sera ha festeggiato sindaco e deputato senza neppure aspettare il risultato ufficiale. Perchè i numeri sono numeri e incontrovertibili. Le congratulazioni al neo eletto dalla redazione di Nuovo Sud.