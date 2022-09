Ecco i 5 deputati eletti nel Siracusano, la vecchia guardia resta a casa

Un ex sindaco eletto, uno in carica, due primi cittadini dietro le quinte e non troppo ed una riconferma. Si è chiusa nel pomeriggio la telenovela dei candidati all'Ars della provincia di Siracusa. Il black out è stato dovuto alla mediocre preparazione dei presidenti dei seggi delle 422 sezioni. Alcuni inesperienti ad assolvere un incarico così delicato. I siracusani eletti sono l'ex sindaco di Avola, Luca Cannata, 43 anni, (Fratelli d'Italia) , una forza della natura, votato nella sua città a furor di popolo ed eletto anche al parlamento nazionale. Nessun dubbio sulla sua elezione, soprattutto per essere riuscito a far decollare la sua Avola. Poi c'è una new entry nel M5s. Si tratta del medico pediatra di Siracusa, Carlo Gilistro, 69 anni. Poi ci sono due giovanissimi all'Ars, entrambi sostenuti da due sindaci. Il floridano Tiziano Spada, 32 anni, che ha sconfitto la vecchia nomenklatura del Pd, con un supporto arcigno e determinato come quello del sindaco di Floridia, Marco Carianni. Ed ancora una new entry in Forza Italia, quella di Riccardo Gennuso, 31 anni, che nella sua Rosolini è stato sostenuto dal sindaco Giovanni Spadola. Per Gennuso nessun cedimento da parte dello storico gruppo che è stato sempre con il papà di Riccardo, Pippo (Cincinnato?) che adesso si occupa della sua azienda agricola a Ispica. Infine il colpo eroico lo ha piazzato il sindaco di Melilli, Peppe Carta, 38 anni, che soltanto a giugno aveva vinto le elezioni amministrative. Carta grazie alle sue preferenze è riuscito a lasciare fuori dalla competizione i pezzi da novanta di 'Prima l'Italia' come Cafeo e Vinciullo, nonchè la lista che fa riferimento a Cateno De Luca.

A BREVE LE PREFERENZE DEI NEO DEPUTATI