Tumore al seno, ottobre mese della prevenzione: le iniziative dell'Asp di Siracusa

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno ed il 19 ottobre, su iniziativa dell’OMS, si celebra in tutto il mondo la “Giornata internazionale contro il cancro al seno” con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci.

L’Asp di Siracusa aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana con la possibilità per le donne che rientrano nella fascia di età da 50 a 69 anni di eseguire la mammografia su prenotazione telefonica per tutto il mese di ottobre anche il sabato e la domenica in uno degli ambulatori aziendali della provincia.

Il programma di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno vedrà l’avvio con un convegno che si terrà con la collaborazione dell’Associazione ANDOS il 1 ottobre con inizio alle ore 9 nella sala conferenze dell’ospedale di Lentini.

Il 16 ottobre in piazza Duomo a Lentini dalle ore 9 alle ore 13 sarà allestita una postazione informativa con la possibilità di ottenere consulenza senologica gratuita da parte di tutti gli specialisti della Breast Unit dell’Azienda, diretta da Giovanni Trombatore, la Rete multidisciplinare per il trattamento del tumore alla mammella di cui fanno parte tutte le Unità operative che intervengono nel percorso diagnostico terapeutico e nel supporto fisico e psicologico, il cui coordinamento ha sede nell’ospedale di Lentini.

Le mammografie gratuite saranno eseguite negli ospedali Rizza di Siracusa, Lentini, Augusta e Noto e potranno essere prenotate tutti i giorni chiamando ai numeri telefonici 0931 484332 dalle ore 8.30 alle 12,30 e 0931 890453 dalle 11 alle 13,30.