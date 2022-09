Regionali, i candidati nell'urna: le preferenze dei partecipanti alla corsa per Sala d'Ercole

Quattro deputati della provincia siederanno all'Assemblea regionale siciliana. Sono i riconfermati Giorgio Assenza, Nello Dipasquale, Stefania Campo e il più votato (12.500 voti), il modicano Ignazio Abbate, ex sindaco della città. Abbate, tra l'altro, risulta il più votato in Sicilia in relazione al numero degli aventi diritto al voto. Queste le preferenze dei candidati in provincia di Ragusa:

Forza Italia:

Daniela Baglieri (392) assessore regionale uscente all’energia; Vincenzo Cannizzaro (1406); Giovanni Cugnata (862); Marco Greco (332). Totale 2992

Cento passi per la Sicilia

Pietro Barone (647); Tiziana Celiberti (620); Bruno Ignazio Mirabella (1512); Salvatore Schembari (300). Totale 3079

Partito Democratico

Nello Dipasquale (7139); Giuseppa Brullo (93); Stornello Francesco (777); Silvia Melia (1370). Totale 9379

Sud chiama Nord De Luca sindaco di Sicilia

Saverio Buscemi (932); Lara Cavalieri (69); Antonio Firullo (138); Paolo Monaca (1855). Totale 2994

Sicilia Vera Orgoglio siculo con Cateno

Antonino Converso (124); Maria Costanza Valentina Musumeci (41); Bastian Occhipinti (11); Sonia Tenerezza (246). Totale 422

Movimento 5 Stelle

Stefania Campo (3723); Gianluca Di Raimondo (245); Pietro Gurrieri (2834); Carmen Rabbito (187). Totale 6989

Prima l’Italia-Salvini Premier

Donata Anzalone (155); Andrea La Rosa (1293); Salvatore Mallia (1021); Orazio Ragusa (3381). Totale 5850

Fratelli d’Italia

Giorgio Assenza (6266); Vincenzo Cavallino (845); Maria Ignaccolo (470); Alfredo Vinciguerra (4037). Totale 11618

Azione Italia Viva

Giovanni Fabio Tolomeo (40); Vincenza Zagra (58). Totale 98

Popolari ed autonomisti

Paolo Amenta (273); Giuseppe Arestia (713); Rosaria Nigro (183); Vincenzo Vindigni (488). Totale 1657

Democrazia Cristiana

Ignazio Abbate (12493); Sebastiano Gurrieri (467); Filippo Frasca (56); Paola Santificato (89). Totale 13105

Siciliani liberi

Giovanni Cappello (148); Mario Cosentino (1); Angela Romano (2). Totale 151

Autonomia siciliana

Maria Grazia Angelica (39); Daniela Iurato (124); Cristoforo Nania (14); Daniela Ruta (8). Totale 185

NELLA FOTO, IN SENSO ORARIO: DIPASQUALE, ABBATE, ASSENZA E CAMPO.