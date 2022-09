A Ragusa Fratelli d'Italia festeggia e pensa ad un Comune "stile" Roma e Palermo

“Grande soddisfazione per il risultato di Fratelli d’Italia a Ragusa” dichiara il Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri, “I risultati definitivi nelle 71 sezioni cittadine evidenziano 5922 voti al Senato, con una percentuale del 20,92%, e ben 6347 alla Camera dei Deputati, con una percentuale che sale al 22,53%, in linea con il trend nazionale, che ha visto il nostro partito trionfare appena due giorni fa: questi dati mi riempiono di grande gioia e soddisfazione perché sono la dimostrazione che Fratelli d’Italia continua a crescere e a raccogliere consensi in città”.

“Ai dati nazionali si aggiunge l’importante risultato raggiunto alle elezioni regionali: 3607 voti, con una percentuale del 14,24%, senza candidati locali, a differenza degli altri partiti che hanno raggiunto percentuali superiori, sono un chiaro segnale della fiducia che viene attribuita al nostro partito anche per il governo della Regione Sicilia”.

“Dopo 10 anni dalla sua costituzione, Fratelli d’Italia in provincia di Ragusa si può fregiare dell’elezione di ben due deputati (Salvo Sallemi (nella foto) al Senato e Giorgio Assenza alla Regione Sicilia)” prosegue Alessandro Sittinieri “al cui successo elettorale i militanti ed i sostenitori del partito hanno dato un grande contributo anche nella nostra città”.

“Adesso inizia un’importante fase politica anche per la nostra città, atteso che le elezioni amministrative della primavera del 2023 sono ormai alle porte e Fratelli d’Italia può, anzi deve, rivestire un ruolo principale e fondamentale nelle scelte che dovranno essere prese per i prossimi anni: nessuna preclusione per alcuno, ma lo stesso dovrà valere anche nei confronti di Fratelli d’Italia, che ha tutte le carte in regola, tutte le professionalità e tutte le competenze per guidare la città di Ragusa insieme a quanti intenderanno abbracciare un comune percorso politico e amministrativo”.

“Dotare la nostra Città di una amministrazione comunale che sia in stretta sinergia con il governo regionale e con il governo nazionale, entrambi di centrodestra, è l’obiettivo che tutti noi ci prefiggiamo per vedere finalmente soddisfatte le legittime aspettative di tutta la comunità ragusana” conclude Sittinieri.

NELLA FOTO, Nino Minardo (a sinistra) e Salvo Sallemi eletti negli uninominali alla Camera e al Senato