'Sistema Siracusa', 2 anni a Verdini: condannati pure Centofanti e Mineo

Il tribunale di Messina ha definito con la condanna di tutti gli imputati l'ultima tranche del processo sul cosiddetto Sistema Siracusa, nato da una indagine che ha fatto luce su una rete di rapporti illeciti tra pezzi dell'imprenditoria, magistrati, politici, avvocati e professionisti. Tra i condannati Denis Verdini, ex senatore di Forza Italia, prima imputato di illecito finanziamento ai partiti, reato riqualificato in concorso in corruzione. Verdini ha avuto due anni. Condannato anche l'avvocato Fabrizio Centofanti, per la Procura di Messina, al centro del Sistema Siracusa: il professionista ha avuto sei anni. A 6 anni e due mesi è stato condannato, invece, Giuseppe Mineo, ex giudice del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia. Il processo è stato istruito dalla Procura guidata da Maurizio De Lucia.