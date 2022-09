Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: il Modica rende visita al Comiso per l'andata degli ottavi di finale

Mercoledì di Coppa per il Modica di Giancarlo Betta. I rossoblù affrontano in trasferta il Comiso per la gara di andata degli ottavi di finale. La partita si gioca alle 15,30 allo stadio Pippo Borgese di Comiso. Sarà una gara vera tra due squadre che vogliono andare fino in fondo nella manifestazione ma che hanno anche voglia di ben figurare nel campionato di Eccellenza. Diramata la lista dei venti giocatori convocati.

Portieri: Incatasciato, Misseri G. e Petrolo

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti: Coria, Misseri S., Prezzabile, Riela, Sangare'

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Micoli, Pandolfo