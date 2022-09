Assostampa Siracusa, riconfermata la segreteria

L’Assemblea degli iscritti alla sezione di Siracusa dell’Associazione Siciliana della Stampa ha riconfermato Prospero Dente come segretario provinciale.

L’elezione questa mattina al termine della riunione convocata in vista del XXXIV Congresso regionale del sindacato dei giornalisti in programma a Palermo dal 12 al 14 ottobre prossimi.

L’Assemblea, riunita nella sala “Giulio Pastore” della Cisl in via Arsenale, dopo aver riconfermato Alessia Zeferino e Gaetano Guzzardo nel ruolo, rispettivamente, di vice segretario e segretario tesoriere, ha eletto i Delegati siracusani al Congresso dell’Assostampa Sicilia.

A rappresentare i Professionisti saranno Francesco Di Parenti, Gaetano Scariolo e Giuseppe Cascio. Per i Collaboratori sarà presente Giulio Perotti.

NELLA FOTO, da sinistra: Dente, Zeferino, Guzzardo