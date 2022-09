Riccardo Gennuso, primo abbraccio da deputato a moglie e figlio

Il primo abbraccio da deputato lo ha dedicato alla moglie Iole ed al figlio, Giuseppe Junior. Riccardo Gennuso questo pomeriggio è stato acclamato da amici e sostenitori nel suo quartiere generale della Zacchita a Rosolini, prima di festeggiare in piazza dove domenica sera sono in programma i ringraziamenti alla città. Riccardo Gennuso sarà tra i parlamentari più giovani tra gli scranni di sala d'Ercole, insieme agli altri colleghi di Forza Italia. Il neo deputato non ha replicato ad un post al 'veleno' di uno dei suoi avversari. "No serve - ha detto sornione - il giovane deputato. Io ho vinto le elezioni, lui le ha perse, nonostante sia stato aiutato in tutto e per tutto, da un gruppo di rosolinesi. Speravano di farmi la festa in casa. Mal per loro, non ci sono riusciti".