Palermo, in arrivo le nuove 'Alfa Giulia' della polizia

Si rinnova la partnership tra Polizia di Stato ed Alfa Romeo, con la nuova fornitura di Alfa Giulia in livrea bianco-azzurra. Entro fine anno, il parco auto della Questura di Palermo, sarà arricchito dalle eccellenti prestazioni di queste autovetture che andranno a rafforzare le dotazioni dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Sono già 8 le nuove autovetture che sono state assegnate alla Questura di Palermo per il controllo del territorio; i nuovi interni e la livrea accattivante, fanno dell'Alfa Giulia il mezzo di punta delle Volanti: un motore da 2000 cc turbo per 200 CV, trazione posteriore, cambio automatico a 8 rapporti.