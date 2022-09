Macchina elettorale della 'vergogna': Siracusa 'diventa' maglia nera

A due giorni dalle elezioni Regionali 2022 n Sicilia, non ci sono ancora i risultati definitivi della competizione per a corsa all'Ars. La macchina elettorale fa cilecca per l'ennesima volta e l'assessorato regionale alle Autonomie locali prende le distanze dagli errori, o meglio definire orrori dei Comuni inadempienti. La 'maglia nera' tocca alla provincia di Siracusa dove all'appello mancano ancora 43 sezioni. La Regione in tal senso ha diffuso una nota che dice:

"A causa di dati incompleti e/o errati trasmessi da alcuni Comuni, l'Ufficio elettorale della Regione non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia. In particolare, mancano ancora all'appello 226 sezioni (sulle 5.298 complessive) nelle seguenti province: Agrigento (2, nel capoluogo), Caltanissetta (2 a Villalba), Palermo (6 a Marineo), Siracusa (215 tra Avola, Lentini, Noto e nel capoluogo); Trapani (1 a Misiliscemi).

Il Dipartimento regionale delle Autonomie locali potrà pertanto riprendere l'aggiornamento del portale (elezioni.regione.sicilia.it) solo quando le prefetture valideranno i dati corretti e completi"

In circolazione ci sono soltanto i dati ufficiosi raccolti dai vai Comitati elettorali dei candidati. L'ufficialità può ancora attendere.