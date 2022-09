Solarino, viaggio premio in Tunisia per i lavoratori del gruppo Mangiafico

Tutti i punti vendita del bar Mangiafico in ferie per una settimana. Chiusi i locali di Solarino, Floridia, Avola e Noto. Il titolare del gruppo ha pensato ad un premio 'speciale' per i quasi 100 dipendenti che lavorano al suo fianco. Non c'è dubbio che per il gruppo imprenditoriale di Solarino, l'estate è andata oltre le aspettative e tutti hanno lavorato per portare acqua al mulino. Così il maestro pasticciere, Pippo Mangiafico ha regalato ai suoi dipendenti, con famiglia al seguito , un viaggio all'estero. Tutti in Tunisia per una settimana. Lunedì c'è stato l'imbarco da Catania Fontanarossa con destinazione Tunisi. La comitiva con il brand Mangiafico ha trovato un pullman in loco che l'ha poi trasferita nelle spiagge e nelle località più belle della Tunisia. "Qualcuno per motivi familiari ha rinunciato - dice Pippo Mangiafico - ma siamo partiti una sessantina di persone. Mi è sembrato doveroso regalare un viaggio premio ai miei dipendenti che sono al servizio dell'azienda in mezza provincia di Siracusa". Lunedì è previsto il rientro e martedì tutti i bar - pasticceria Mangiafico torneranno ad essere regolarmente operativi.