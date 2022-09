Comiso, celebrazioni di S. Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato.

Celebrazioni San Michele Arcangelo Santo Patrono della Polizia di Stato.

Anche in provincia di Ragusa, la Polizia di Stato festeggerà domani, 29 settembre, il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con la tradizionale celebrazione eucaristica che quest’anno si svolgerà a Comiso, nel Santuario “San Francesco all’Immacolata”, a suggellare la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini di tutta la provincia.

La Santa Messa avrà luogo alle ore 11.00 e sarà officiata da Monsignor Giuseppe LA PLACA, Vescovo della Diocesi di Ragusa, unitamente al Cappellano della Polizia di Stato per la provincia, padre Giuseppe RAMONDAZZO.

Saranno presenti le massime autorità civili e militari della provincia ed una ridotta rappresentanza di appartenenti alla Polizia di Stato adeguate alle misure di contenimento dell’epidemia da COVID- 19, che impone criteri di massima garanzia della tutela della salute.

Nel pomeriggio della stessa giornata verrà riproposto il “Family Day”; alla presenza dei familiari e dei Dirigenti, il personale che si è particolarmente distinto per meriti di servizio, riceverà dei riconoscimenti da parte del Questore Giusy Agnello, la quale consegnerà inoltre delle medaglie al personale collocato in quiescenza nel corso dell’anno. Nell’occasione, si potrà anche visitare la sala operativa o conoscere i nuovi mezzi elettrici in uso alla Questura di Ragusa.